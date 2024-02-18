المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يحدد موعد امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الماجستير

حدد المعهد العالي للغات في جامعة دمشق موعداً لامتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الماجستير، وذلك في الـ 3 من شهر آذار القادم الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأشار المعهد في إعلانه الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن استقبال طلبات التسجيل للامتحان يبدأ اعتباراً من بعد غد الثلاثاء ولغاية الـ 26 من شباط الجاري، وذلك بشكل شخصي في مبنى المعهد من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

ويعد النجاح في هذا الامتحان شرطاً للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية.