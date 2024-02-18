قرار جديد يسمح لمنشآت الإطعام السياحية استخدام القطع الأجنبي

بهدف تنشيط قطاع السياحة الخارجية وزيادات واردات القطع الاجنبي، واستنادًا لتوصية اللجنة الاقتصادية، أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يسمح لمنشآت الإطعام السياحية باستخدام جزءً من وارداتها بالقطع الأجنبي.

ويسمح القرار رقم 223 لعام 2024 لهذه المنشآت بتمويل مستورداتها من الأطعمة غير المتوفرة بالسوق المحلية، والمدرجة على قوائم الوجبات المتعارف عليها عالميًا لمنشآت الإطعام من الدرجة الرابعة والخامسة، حيث تكمن الغاية من هذا الإجراء رفع سوية الخدمات السياحية وجذب السياح من خارج سورية، مع المحافظة على أن لا تتجاوز قيم هذه المستوردات نسبةً محدودة من عائدات المنشآت السياحية بالقطع الاجنبي.