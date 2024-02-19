الأونروا تحذر من انهيار المنظومة الإنسانية في غزة

أعلن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، أن حجم ما يدخل من مساعدات إنسانية لقطاع غزة تراجع بصورة كبيرة، بسبب إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم، ومنع عبور المساعدات من معبر رفح.

ونقلت نوفوستي عن أبو حسنة أن “المنظومة الإنسانية على وشك الانهيار إن لم يتم اتخاذ إجراءات دراماتيكية أو إجراءات حقيقية على الأرض”، مضيفاً بأن هناك تطورات خطيرة في الأوضاع الصحية، حيث مئات الآلاف من المرضى والانتشار الكبير للأمراض المعدية.

ولفت إلى أن (الأونروا) أعلنت أن ثلاثة من أصل أربعة فلسطينيين في غزة يشربون مياهاً ملوثة، وهذا يؤدي إلى انتشار أمراض الكبد الوبائي والتهاب السحايا وكثير من الأمراض التي اندثرت، ولكنها تعود مرة أخرى إلى القطاع، مشيراً إلى أن “استمرار الأوضاع بهذه الطريقة واستمرار إغلاق المعابر، ومنع دخول أي شيء إلى غزة يحتم وقوع كارثة لم تكن مسبوقة”.