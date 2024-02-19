دورة علفية جديدة لمربي الدواجن والأسماك

أعلنت المؤسسة العامة للأعلاف عن افتتاح دورات علفية لكافة أنواع الثروة الحيوانية من أغنام وماعز وجمال وجواميس وأبقار وخيول وأسماك ودواجن، بكميات جيدة، وبأسعار مدعومة بهدف تأمين جزء من الاحتياجات للمربين ودعم هذا القطاع.

وبدأت اليوم دورة علفية جديدة لمربي الدواجن في كافة فروعها في المحافظات وتمتد إلى نهاية شهر آذار المقبل وبمقنن علفي 500 غ من الذرة الصفراء و200 غ كسبة صويا و200 غ نخالة للطير الواحد بحيث تعطى كتلة واحدة وذلك لكافة أنواع التربية “فروج وبياض وجدات وأمات”، ويعطى المقنن للمداجن المرخصة أصولاً والمستثمرة بموجب وثيقة استثمار وتربية وفق القرار 109/ ت وحسب التربية الفعلية الحالية بغض النظر عن نوع التربية في الرخصة الممنوحة.