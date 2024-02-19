دورة علفية جديدة لمربي الدواجن والأسماك
أعلنت المؤسسة العامة للأعلاف عن افتتاح دورات علفية لكافة أنواع الثروة الحيوانية من أغنام وماعز وجمال وجواميس وأبقار وخيول وأسماك ودواجن، بكميات جيدة، وبأسعار مدعومة بهدف تأمين جزء من الاحتياجات للمربين ودعم هذا القطاع.
وبدأت اليوم دورة علفية جديدة لمربي الدواجن في كافة فروعها في المحافظات وتمتد إلى نهاية شهر آذار المقبل وبمقنن علفي 500 غ من الذرة الصفراء و200 غ كسبة صويا و200 غ نخالة للطير الواحد بحيث تعطى كتلة واحدة وذلك لكافة أنواع التربية “فروج وبياض وجدات وأمات”، ويعطى المقنن للمداجن المرخصة أصولاً والمستثمرة بموجب وثيقة استثمار وتربية وفق القرار 109/ ت وحسب التربية الفعلية الحالية بغض النظر عن نوع التربية في الرخصة الممنوحة.
أما الدورة العلفية لمربي الأسماك فقد أعلنت عنها المؤسسة لكافة فروعها في المحافظات اعتباراً من اليوم ولغاية 30 من شهر نيسان القادم وبمقنن علفي 20 كغ ذرة و10كغ كسبة صويا و50 كغ نخالة للدونم لكافة أنواع التربية بحيث يتم تسليم المقننات العلفية للمزارع المرخصة وقيد الترخيص وفق جداول اسمية صادرة عن الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، كما يمنح نفس المقنن لمربي الأسماك أو المزارع السمكية الذين يرتبطون بعقود مع القطاع العام.