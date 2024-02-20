ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر،ويكون بارداً ليلاً، محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً.. توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية وأجزاء من الجزيرة، ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر ومن حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية.