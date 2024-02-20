الوزير الخليل بأعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة: تطوير علاقات التجارة البينية

بدأت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم، أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة في دورتها الثانية عشرة، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ووزير التجارة العراقي أثير داود الغريري.

في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع، أشار الوزير الخليل إلى العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين والمبنية على أسس من التكامل التي تصب في خدمة مصلحة الشعبين السوري والعراقي.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية واع، أكد الوزير الخليل رغبة سورية في تطوير وتنويع التجارة البينية ورفع مستوى الاستيراد والتصدير مع العراق.

بدوره أكد وزير التجارة العراقي أن رؤية الحكومة العراقية تصب في خلق علاقات متوازنة في المنطقة ومع الأشقاء تقوم على أساس التنمية المستدامة والمصالح الاقتصادية المتكاملة ورفع مستوى التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تقف أمامها.

ولفت إلى أن حكومة العراق تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتوفير مناخ ملائم لتعزيز التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار وخلق تعاون صناعي وتجاري مشترك يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري مع سورية والتي تخدم المصالح المشتركة.

ودعا الغريري رجال الأعمال والشركات العراقية السورية إلى الاستفادة الكاملة من العلاقات المتميزة بين البلدين وترجمتها إلى مشروعات تعاون ملموس في شتى المجالات.