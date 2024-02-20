بمشاركة سورية.. ألعاب المستقبل تُعبّد مضمار العصر الرياضي الجديد

بمشاركة حوالي ألفي رياضي يمثلون أكثر من 100 دولة بينها سورية تستعد مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية لاستقبال أول دورة دولية لألعاب المستقبل التي تعد نقطة تحول جديدة في مجال تقاطع الرياضة وتكنولوجيا المعلومات والعلوم.

وتجمع البطولة الدولية “ألعاب المستقبل” التي ستنطلق في الـ 21 من شهر شباط الجاري وتستمرلغاية الـ 3 من آذار المقبل، 16 تخصصاً بين الرياضات الإلكترونية والروبوتات والرياضات التقليدية وألعاب الفيديو وبطولات الواقع الافتراضي والواقع المعزز وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، فضلا عن مباريات كرة القدم التقليدية وكرة السلة والهوكي ومباريات فنون القتال المختلطة، كل ذلك في منصة واحدة

وقال عمدة مدينة قازان إيلسور ميتشين خلال اجتماع للجنة الدورة اليوم: “حتى الآن وصل حوالي 1.4 ألف رياضي إلى مدينة قازان من 60 دولة، ونتوقع وصول وفود تمثل أكثر من 100 دولة، علماً أن جميع الأماكن جاهزة وستقام المسابقات في 12 موقعاً”، معرباً عن التطلع بحماس لافتتاح الدورة يوم الغد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في قمة “بريكس” بصيغتها الـ15، فرق الدول المشاركة في القمة إلى “ألعاب المستقبل” وتم التوقيع على اتفاقية تنظيمها في يونيو 2022 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.