بين سورية والهند.. طاولة مستديرة حول فرص التجارة

لبعث ميديا- أماني فروج:

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنسيق التعاون لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة تعود بالنفع على سورية والهند كان محور اجتماع الطاولة المستديرة حول فرص التجارة في الهند الذي جمع بين اتحاد غرف التجارة السورية والسفارة الهندية بدمشق حول “فرص الأعمال في الهند”.

وتطرق الاجتماع الذي عقد في فندق الغولدن مزة بحضور السفير الهندي بدمشق إرشاد أحمد ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام. إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآليات تسهيل وتوسيع قاعدة التبادل التجاري وإمكانية إقامة تعاون مشترك بين البلدين.

وفي بداية جلسة العمل استعرض السفير الهندي بدمشق القطاعات الرئيسية في مجالات الاستثمار والمشاريع التجارية لا سيما وأن الهند تخوض سباق لتصبح ثالث أكبر اقتصاد عالمياً وتصبو نحو جذب العديد من الشركات العالمية الكبرى الإستثمارات الإستراتيجية التي فرضتها وجود مجموعة واسعة من الصناعات وسبل الاستثمار فيها بأذرع مفتوحة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية استثمار الشركات الدولية بشكل استراتيجي في الهند وتجربتها في مجال الإستفادة من حوافز الإستثمار الفريدة التي تقدمها البلاد، بما في ذلك الحوافز الضريبية وتكاليف العمالة التنافسية نسبياً، الأمر الذي يسهل اكتساب الخبرة التكنولوجية فضلاً عن خلق فرص العمل ومختلف المزايا المساعدة.

وعرج الجانب الهندي إلى أن تدفق الاستثمارات إلى الهند هو نتيجة مباشرة لإطار السياسة الاستباقية للحكومة، وبيئة الأعمال الديناميكية، وتحسين القدرة التنافسية العالمية، والنفوذ الاقتصادي المزدهر مما يمهد الطريق للنمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والكفاءة التنظيمية، وتوفر الأراضي، واحتياجات الطاقة، إلى تسريع النمو الاقتصادي.

وأكد المجتمعون على عمق العلاقات الاقتصادية السورية الهندية وانفتاح سورية على التعاون الاقتصادي في كل المجالات وأهمية التواصل الدائم وزيادة العمل على التبادل التجاري مع الجانب الهندي بما يعود بالفائدة على البلدين الصديقين