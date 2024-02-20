35 مم تحظى حمص بأعلى غزارة مطرية
شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 35 مم في العريضة بحمص.
وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي: في محافظتي دمشق وريفها.. عسال الورد 8 مم وسرغايا 5 مم والحرمون
وميسلون وجديدة الشيباني 3 مم ومضايا ودوما وقاسيون وعقربا ومساكن برزة ودوار المطار 2 مم والقطيفة والزبداني 1 مم.
وفي محافظة السويداء.. عين العرب وصلخد 3 مم والسويداء وشهبا والصورة الصغيرة 2مم.
وفي محافظة درعا.. نوى 14 مم وبصرى 5 مم وإزرع والمسيفرة 4 مم والشيخ مسكين 3 مم والصنمين 2 مم ودرعا 1 مم.
وفي محافظة القنيطرة.. حضر 12 مم والقنيطرة ونبع الصخر 4 مم.
وفي محافظة حمص.. العريضة 35 مم وتلكلخ 33 مم وحمص 14 مم وشين 13 مم ومرمريتا 12 والناصرة 9 مم وقلعة الحصن 8 مم وتلدو والرستن 3 مم والمخرم 6 مم و تدمر 2 مم والقصير 1 مم.
وفي محافظة حماة.. الرصافة وحربنفسه 10 مم ووادي العيون وعقيربات والسعن 5 مم ومصياف 7 مم وعين حلاقيم 12 مم وربعو والصورة 6 مم ومحردة 2 مم وكفر زيتا 3 مم وحماة 6 مم وصوران والسلمية 4 مم.
وفي الغاب.. شطحة والسقيلبية 3 مم وعين الكروم 4 مم والكريم 1 مم وأفاميا 2 مم.
وفي محافظة طرطوس.. الشيخ بدر 4 مم ومشتى الحلو 8 مم ودريكيش 9 مم وصافيتا 3 مم وحمام واصل 9 مم والصفصافة 3 مم وطرطوس 4 وبانياس 2 مم.
وفي محافظة اللاذقية.. الحفة 16 مم ومطار الباسل 14 مم والقرداحة 11 مم وبوقا والقطيلبية 4 مم والمزيرعة واللاذقية 2 مم.
وفي محافظة إدلب.. جسر الشغور وأرمناز وأبو الظهور 7 مم وإدلب 9 مم وخان شيخون 5 مم.
وفي محافظة حلب.. منشأة الأسد 24 مم وأعزاز والسفيرة 12 مم وحلب 17 مم وحلب المطار 9 مم وجرابلس 7 مم والباب 21 مم وعين العرب الشمالية وخناصر 11 مم ومنبج 16 مم.
وفي محافظة الرقة.. تل أبيض 29 مم وبئر محيسن 19 مم والرقة والسبخة وجديدة خابور 1 مم والمنصورة 3 مم والكرامة 2 مم.
وفي محافظة الحسكة.. أم مدفع 25 مم ومبروكة 24 مم والشدادة وتل علو 16 مم ومركدة 12 مم واليعربية 9 مم وأبو قصايب 7 مم والحسكة 4 مم وتل تمر 3 مم والعريشة 2 مم والمالكية والزهيرية وتل حميس وتل تمر 3 مم وتل بيدر 1 مم.
وفي محافظة دير الزور.. الكسرة 8 مم ودير الزور 3 مم والميادين 2 مم.