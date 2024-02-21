ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية وأجزاء من الجزيرة، ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ومن حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية في المنطقة الشرقية والبادية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

غداً… تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق أجزاء من المنطقة الشمالية الغربية والجزيرة، ويكون الجو بارداً ليلاً، وخاصة في المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية وحدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر .