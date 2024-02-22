الجو بين الصحو والغائم جزئياً.. والحرارة أعلى من معدلاتها

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق أجزاء من المنطقة الشمالية الغربية والجزيرة، ويكون الجو باردا ليلاً، وخاصة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية في المنطقة الشرقية والبادية، بينما تكون غربية الى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق أجزاء من المنطقة الشمالية الغربية والجزيرة، ويكون الجو بارداً ليلاً وخاصة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق خلال ساعات الليل والصباح الباكر.