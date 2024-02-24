سورية تستعد للمشاركة في مهرجان الشباب العالمي في سوتشي

البعث ميديا – بلال ديب

تنطلق في مدينة سوتشي الروسية فعاليات مهرجان الشباب العالمي 2024 الذي تنظمه جمهورية روسيا الاتحادية في الفترة الممتدة بين 1 – 7 آذار من العام الجاري، وتشارك الجمهورية العربية السورية بوفد شبابي يوصف بأنه الأكبر في تاريخ المشاركات الخارجية، حيث سيمثل سورية 180 مشارك يمثلون عدة جهات شبابية في سورية، وستكون المشاركة في المهرجان من قبل ما يقرب من 20 ألف شاب وشابة يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم.

رئيس الوفد السوري المشارك في المهرجان الرفيق سومر ظاهر رئيس اتحاد شبيبة الثورة وصف المشاركة السورية بالنوعية والهامة في هذا الوقت، وأنها فرصة هامة للحوار مع الشباب حول العالم، ومساحة مميزة لإبراز المواهب الشابة السورية، ووضعها في بيئة عالمية تحقق لها الانتشار، وتجمع الشباب السوري بالشباب من مختلف أنحاء العالم لتبادل الثقافات والاطلاع على الجديد في مختلف المجالات.

وأكد ظاهر أن المشاركات الشبابية الخارجية تمثل نقطة ارتكاز هامة في العمل الشبابي خاصة بعد الحرب التي خاضتها سورية ضد الإرهاب، وما تركت من آثار سلبية، وفوتت على الشباب السوري الكثير من الفرص للانطلاق نحو المستقبل، مضيفاً أن المهرجان يعطي فرصة للنقاش والحوار حول المستقبل المشترك للبشرية في ظل التحولات المستمرة في كافة المجالات والتطور السريع للأدوات والحاجات البشرية.

وشدد رئيس الوفد السوري على عمق العلاقات السورية الروسية وتلازم المسارات السياسية والثقافية الاجتماعية والاهتمام المتبادل بتنمية الحوار والتنمية خاصة بين أجيال الشباب من البلدين، وبينهم وبين شباب العالم، مشيرا الى المشاركات السابقة للشباب السوري لا سيما منتدى سان بطرس بورغ الاقتصادي الدولي ومهرجان اون بورغ وغير من النشاطات الشبابية العالمية.

هذا وكان قد بلغ عدد المتقدمين السوريين الذين قدموا على التسجيل للمهرجان من داخل سورية حوالي 1500 شخص تم اختيار 180 منهم.

ويهدف مهرجان الشباب العالمي في روسيا 2024 إلى إيجاد رؤية موحدة لدى شباب العالم المشارك حول مستقبل البشرية والتمسك بلغة السلام وإعلاء مبادئ الصداقة والتضامن بين الشعوب.

وسيكون المشاركون في المهرجان ممن يسعون لتطوير ذاتهم في مجال الأعمال والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والأعمال الطوعية والخيرية والرياضة ومختلف مجالات الحياة، ولأول مرة في تاريخ إقامة المهرجانات ستتاح الفرصة للمراهقين من سن 14 إلى 17 عاما المشاركة في الحدث، وسيكون بينهم 500 مشارك من روسيا و500 مشارك أجنبي.

وستضم الفعاليات مسابقات علمية وفكرية ترعاها الجامعات والمؤسسات التعليمية الروسية، وحفلات موسيقية، وعدة نشاطات ترفيهية وتعليمية.