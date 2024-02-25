الصحة العالمية: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب بدمار غير مسبوق في البنية التحتية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 142 تسبب “بدمار غير مسبوق” في البنية التحتية في القطاع يحتاج إصلاحه عقوداً من الزمن.

وفي تصريح للمتحدث باسم المنظمة طارق يساريفيتش نقلته وكالة وفا “إن ما بين 70 و80 بالمئة من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه، قد دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة”.

وأضاف يساريفيتش: إن إصلاح البنية التحتية في القطاع سيستغرق عقوداً، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، لافتاً إلى أن إزالة الأنقاض والركام في غزة ستستغرق من 3 إلى 12 عاماً.