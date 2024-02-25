المناطق الشرقية على موعد مع هبات رياح نشطة مثيرة للغبار

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها من 3 – 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو مستقراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، وبارداً في الليل، ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 40 كيلو متراً بالساعة، وخاصة على المناطق الشرقية والبادية مثيرة للغبار والأتربة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً، يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 – 4 درجات مئوية، ويكون الجو بارداً ليلاً، وخاصة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر.

كما بينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كميات الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كالتالي: في ريف دمشق.. قطنا 2 مم والقطيفة 4مم وعقربا 2.5 مم.

في السويداء.. عين العرب وشهبا 2 مم والسويداء 1 مم وصلخد 3 مم.

في درعا.. نوى وتل شهاب والشيخ مسكين 3 مم وإزرع ودرعا 2.5 والصنمين والمسيفرة وبصرى 1 مم.