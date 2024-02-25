دمار غير مسبوق في البنى التحتية.. الصحة العالمية تتحدث عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 142 تسبب “بدمار غير مسبوق” في البنية التحتية في القطاع يحتاج إصلاحه عقوداً من الزمن.

المتحدث باسم المنظمة، طارق يساريفيتش، في تصريح نقلته وكالة وفا، ذكر أن ما بين 70- 80% من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه، قد دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة.

وأضاف بأن إصلاح البنية التحتية في القطاع سيستغرق عقوداً، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، لافتاً إلى أن إزالة الأنقاض والركام في غزة ستستغرق من 3 إلى 12 عاماً.

كما أشار إلى أن منظمة الصحة العالمية ستواصل تنفيذ خطتها التشغيلية لدعم المستشفيات في غزة.