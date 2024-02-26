تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية، ويكون بارداً ليلاً محذرة من حدوث الصقيع، وخاصة في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 40 كيلومتراً في الساعة، وخاصة على المناطق الشرقية والبادية مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً فوق المناطق الوسطى والجنوبية والجنوبية الشرقية والبادية، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً، ويكون الجو بارداً ليلاً في أغلب المناطق، ويحذر من حدوث الصقيع، وخاصة في المرتفعات الجبلية.