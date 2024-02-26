الخارجية الإيرانية: ينبغي ألا يسمح العالم بأن تصبح الإبادة الجماعية في غزة روتيناً عادياً

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المجتمع الدولي إلى التحرك لإيقاف جرائم الكيان الصهيوني التي يقترفها في قطاع غزة، ومحاسبته على هذه الجرائم، وقال: “ينبغي ألا نسمح بأن تصبح الإبادة الجماعية روتيناً عادياً في العالم”.

وأضاف عبد اللهيان في كلمته أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “إن العالم يواجه أزمة أخلاقية وإنسانية في غزة هي نتيجة 80 عاماً من الانتهاكات الشاملة لحقوق الفلسطينيين”.

وتابع عبد اللهيان: “خلال الـ 140 يوماً الماضية استشهد وأصيب في غزة والضفة الغربية أكثر من مئة ألف شخص، والأحياء أيضاً معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب التجويع”، مشيراً إلى أن “العالم يشهد اليوم دعماً شاملاً من أمريكا وكندا وبريطانيا وبعض الحلفاء للكيان الصهيوني في جرائمه، ويجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة محاسبة الكيان الإسرائيلي ومؤيديه على هذه الجرائم”.