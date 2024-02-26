الخارجية الروسية: بريطانيا تهوى القيام بالأعمال المشبوهة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بريطانيا ومن خلال مسؤوليها تتعمد القيام بالأعمال المشبوهة.

وقالت زاخاروفا في قناتها على منصة تلغرام رداً على تصريحات لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: إن “هواية البيروقراطية البريطانية المفضلة هي لعب دور الأحمق”، واصفة محاولات المسؤول البريطاني بأنها ضرب من “الأعمال المشبوهة التي تهواها بريطانيا”.

وأضافت زاخاروفا: “من المؤسف أن الغربيين لم يعترفوا بأن مهمة (الناتو) المتمثلة في الهزيمة الإستراتيجية لروسيا فشلت، أما بالنسبة للرغبة في إثبات ما لا يمكن إثباته فإن هذا يندرج تحت بند الأعمال المشبوهة والتي هي الهواية المفضلة للبيروقراطية الإنكليزية”.