الصين تطالب الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف إطلاق النار في غزة

أكدت الصين أن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة بات مطلباً عالمياً يلقى إجماعاً ساحقاً من المجتمع الدولي.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، قولها في مؤتمر صحفي: “الصراع ما زال يتصاعد والوضع الإنساني في قطاع غزة خطير للغاية، حيث قتل ما يقرب من 30 ألف مدني، وتم تشريد حوالي 1.9 مليون شخص”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعرضت لانتقادات من قبل عدة دول خلال اجتماع مجموعة العشرين الأخير لمعارضتها وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة.

ودعت ماو الولايات المتحدة إلى الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيق وقف إطلاق النار وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.