سيطرت القوات المسلحة الروسية اليوم على الجزء الجنوبي من قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.

وقال رئيس الحركة الشعبية (نحن مع روسيا) في زابوروجيه فلاديمير روغوف لوكالة سبوتنيك: ” إن مقاتلي القوات الروسية سيطروا على المشارف الجنوبية لقرية رابوتينو ونفذوا هجمات باتجاه المركز، فيما تستمر المعارك الضارية للسيطرة على القرية حيث تحصنت قوات كييف في الجزء الشمالي منها”.

وحسب روغوف أقامت القوات الأوكرانية مواقع قتالية ومخابىء في مقبرة تقع في الجزء الشمالي من رابوتينو.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية حررت بلدة لاستوشكينو على محور أفدييفكا، وقامت بتحسين تموضعها على طول خط الجبهة.