المقاومة الوطنية اللبنانية تسقط مسيرة إسرائيلية

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية، اليوم، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية معادية من نوع “هرمز 450” ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح جنوب لبنان.

وفي بيان لها، ذكرت المقاومة أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة قامت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة بإسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع “هرمز 450″ ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح، حيث شوهدت وهي تسقط في المنطقة”.

وأكدت المقاومة أنها ستواصل تصديها ‏لطائرات العدو ومنعها من تحقيق أهدافها العدوانية.