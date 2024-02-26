غوتيريش: القانون الدولي الإنساني مهدد في ظل تواصل الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن القانون الدولي الإنساني مهدد في ظل تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مجدداً مطالبته بوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة وفا عن غوتيريش قوله في كلمة اليوم خلال انطلاق أعمال الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: “لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والقانون الدولي الإنساني معرض للتهديد في ظل تواصل الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل عشرات آلاف المدنيين فيه”.

وحذر غوتيريش من أن الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب القطاع لن يكون فقط مروعاً بالنسبة لأكثر من مليون فلسطيني لجؤوا إلى هناك، بل سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش برنامج المساعدات في غزة، حيث لا تزال المساعدات الإنسانية غير كافية على الإطلاق، مبيناً أن وجود وكالة الأونروا أساسي في القطاع من أجل توزيع المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة.

ولفت غوتيريش إلى أن افتقار مجلس الأمن لوحدة الصف بشأن غزة وقضايا أخرى قوض سلطته، موضحاً أن العالم يحتاج إلى تجديد الالتزام بقوانين حقوق الإنسان ومحاسبة منتهكيها، وأن مجلس الأمن بحاجة إلى إصلاح جدي لتركيبته ومنهاج عمله.