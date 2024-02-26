في التعاملات الآسيوية المبكرة.. النفط يواصل خسائره

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، لتواصل الخسائر من الجلسة السابقة، بعد أن أنهى النفط الأسبوع منخفضاً بنسبة تتراوح من 2-3% وسط مخاوف في السوق من أن التضخم الأعلى من المتوقع قد يؤخر خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً إلى 81.28 دولاراً للبرميل، وكذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً إلى 76.16 دولاراً.

وذكر محللون من بنك إيه.إن.زد في مذكرة أن أسعار النفط الخام انخفضت بسبب عدم وجود محفزات جديدة، لافتين إلى أن النفط وقع بين عوامل صعودية مثل انخفاض إنتاج أوبك وبين ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والمخاوف السلبية بشأن ضعف الطلب في الصين.

ويتوقع المحللون أن تبدأ مخزونات النفط في الانخفاض في الأسابيع المقبلة مع استئناف العمل في المصافي عقب خضوعها للصيانة وهو ما قد يقدم بعض الدعم للأسعار.