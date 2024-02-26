مدير مكتبة الأسد الوطنية يبحث مع مدير متحف شنغهاي الصيني تعزيز العلاقات الثقافية

بحث مدير مكتبة الأسد الوطنية بدمشق فادي غانم مع مدير متحف شنغهاي للمجموعات الفنية خو ماوتشينغ والوفد المرافق، تعزيز العلاقات الثقافية بين سورية والصين في مجال المكتبات والمخطوطات وتبادل المواد الثقافية وإقامة المعارض المشتركة.

وقدم غانم للوفد الصيني شرحاً تفصيلياً حول تاريخ المكتبة ودورها في حفظ التراث الثقافي الوطني والخدمات الثقافية والمعرفية التي تقدمها للباحثين والدارسين.

وجال الوفد في أرجاء المكتبة، واطلع على مديرية المخطوطات والكتب النادرة، كما زار قسم الترميم، وتعرف على الخطوات المتبعة في عملية ترميم الكتب والمخطوطات وحفظها من التلف والاندثار في المكتبة.

وأهدى الوفد الصيني للمكتبة كتاباً يتحدث عن ترميم المخطوطات وحمايتها، كما قدمت المكتبة له مجموعة كتب تتحدث عن المخطوطات والآثار السورية والفن التشكيلي السوري.