الجو صحو بشكل عام والحرارة اعلى من معدلاتها

تميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً وتصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام وبارداً ليلاً، ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وأجزاء واسعة من المناطق الداخلية وخاصة الجزيرة، والشمالية والوسطى والبادية وتكون الرياح متقلبة الاتجاه بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.