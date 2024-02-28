ايران من الدول الرائدة في انتاج الذهب عالميا

صرح المدير التنفيذي لمدينة المعارض الدولية في طهران أن بلاده تصنّف ضمن أفضل 7 دول عالمياً في انتاج الذهب والمجوهرات .

واشار بهمن حسين زاده خلال افتتاح المعرض الدولي للذهب والفضة والمجوهرات والصناعات المرتبطة بها بدورته الثانية عشر بطهران إلى أن إيران تمتاز بمكانة جيدة عالمياً في مجال المصوغات الذهبية والمجوهرات وأن اقامة المعرض سيكون له أثر كبير في نمو الصادرات بهذا الشأن .

من جانبه، أعلن نائب رئيس اتحاد منتجي و مصدري الذهب والمجوهرات الايراني ” اسفنديار سيفي” عن زيادة في عدد الشركات المشاركة في معرض هذا العام بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.

وقال تشارك 125 شركة إيرانية و 5 شركات من تركيا وايطاليا والمانيا وبريطانيا واليابان في معرض هذا العام .

وأضاف موضحاً “هناك 7 دول رائدة عالمياً في مجال انتاج الذهب والمجوهرات وهي ايطاليا و تركيا والهند وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وإيران”، مبيناً أن “المنتجين الإيرانيين يسعون إلى ارتقاء مكانة إيران ضمن هذا التصنيف” .

يذكر أن المعرض الدولي للذهب والفضة والمجوهرات والصناعات استمر بين 11 و 14 شباط / فبراير الحالي .