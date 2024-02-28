“سورا “الأداة الجديدة لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي

تقدم شركة “أوبن آيه آي”، المتخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، أداة جديدة تحمل اسم “سورا”. هذه الأداة تتيح للمستخدمين إمكانية توليد مقاطع الفيديو، وفقاً للنصوص التي يكتبونها، وهي قفزة مهمة في عالم إنتاج المحتوى الرقمي.

تقدّم شركة “أوبن آيه آي”، المتخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، أداة جديدة تحمل اسم “سورا”. هذه الأداة تتيح للمستخدمين إمكانية توليد مقاطع الفيديو بناءً على النصوص التي يكتبونها.

تعتبر “سورا” قفزة مهمة في عالم إنتاج المحتوى الرقمي، حيث تجمع بين التكنولوجيا الاصطناعية والإبداع البصري.

و “أوبن آيه آي” هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. تأسست في كانون الثاني/ ديسمبر 2015 وتقع مقراتها الرئيسية في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

وهي معروفة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتفاعل اللغوي البشري.

واحدة من أبرز منتجات “أوبن آيه آي” هي نموذج GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3)، وهو نموذج ذكاء اصطناعي ضخم تم تدريبه لفهم وتوليد النصوص بشكلٍ متقدّم. GPT-3 يُعدّ من بين أكبر النماذج في هذا المجال وقد حقق تقدماً كبيراً في فهم اللغة الطبيعية والتفاعل الذكي.

في آب/ أغسطس 2020، قامت “أوبن آيه آي” بإطلاق أداة “تشات جي بي تي” (ChatGPT)، وهي تطبيق تفاعلي يستند إلى تقنيات GPT-3، ويتيح للمستخدمين التفاعل مع نموذج الذكاء الاصطناعي بطريقة غاية في الطبيعية.

هنا نود شرح عن أداة جديدة تحمل اسم “سورا”، والتي تتيح توليد مقاطع الفيديو وفقاً للنصوص، وهي إحدى تطبيقات التكنولوجيا الاصطناعية التي يقوم بتطويرها “أوبن آيه آي”.

تُعد “سورا”، الأداة الجديدة من شركة “أوبن آيه آي”، خطوة ثورية في عالم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي. تمكن هذه الأداة المستخدمين من تحويل النصوص التي يكتبونها إلى مقاطع فيديو مذهلة، مما يضفي بُعداً جديداً على إنتاج المحتوى الرقمي.

إنشاء مقاطع فيديو

بفضل “سورا”، يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو تتقارب من واقع الحياة بطريقة مدهشة، حيث تصل مدة هذه المقاطع إلى دقيقة واحدة. الأداة لا تقتصر على ذلك فقط، بل تمكن من خلق مقاطع مستوحاة من صور ثابتة، ما يضيف للمستخدمين إمكانية تحويل ذكرياتهم الثابتة إلى لحظات متحركة مذهلة.

أحد أبرز مميزات “سورا” هو قدرتها على إضافة محتوى بصري إلى الفيديوهات المتوفرة مسبقًا، ما يعزز التنوع والإبداع في عملية إنتاج المحتوى. كل ما يحتاجه المستخدم هو كتابة النص المطلوب، وستقوم “سورا” بتحويله إلى فيديو بمجرد الطلب.

في تجربة عملية، تمت كتابة نص يصف جمال طوكيو المغمورة بالثلوج، وكانت النتيجة فيديو مدهش يأخذ المشاهدين في جولة واقعية عبر شوارع المدينة الصاخبة، ويظهر الأشخاص وهم يستمتعون بالطقس الثلجي الجميل ويتسوقون في الأكشاك القريبة، وتتطاير زهور الساكورا الرائعة عبر الريح إلى جانب ندفات الثلج، مما يجسد الجمال الفريد لتلك اللحظات.

ميّزات “سورا”

تقارب الواقع: تتيح “سورا” إنشاء مقاطع فيديو تقارب الواقع، ما يعزز تجربة المشاهد بالاقتراب من واقعية المشهد.

. مستوحاة من الصور الثابتة: يمكن للأداة إنتاج مقاطع فيديو مستوحاة من الصور الثابتة، ما يتيح للمستخدم إحياء الصور بشكلٍ ديناميكي.

. إضافة محتوى بصري: بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إضافة محتوى بصري إلى الفيديوهات المتاحة مسبقاً، ما يتيح لهم تخصيص المحتوى حسب احتياجاتهم ورؤيتهم.

كيفية الاستخدام

يمكن للمستخدمين إنشاء مقطع فيديو بمدى زمني يصل إلى دقيقة واحدة فقط، بمجرد كتابة النص المراد، حيث تُعطي “سورا” مشاهد مفصلة جداً. يتميز الفيديو بإخراج احترافي وشخصيات مليئة بالمشاعر، مما يجعلها تبدو وكأنها حقيقية.

تجربة استخدام: تمت تجربة “سورا” من خلال كتابة نص يصف جمال طوكيو المتغطى بالثلوج والحياة النابضة في الشوارع. تم توجيه الكاميرا عبر شوارع المدينة لتتبع الأشخاص وهم يستمتعون بالطقس الجميل، وقد أظهر الفيديو الناتج تفاصيل دقيقة، واقعية، وإخراجاً احترافياً، ما أضاف للمشهد جمالًا استثنائياً.