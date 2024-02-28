الأربعاء, فبراير 28, 2024
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محيط لسانها أدخلها موسوعة غينيس

athar jawabra

دخول امرأة أمريكية تدعى جيني دوفاندر  موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن حجم لسانها الغير المعتاد حيث بلغ محيطه 13 سنتيمترا وبحسب ماذكرت وكالة يو بي آي للأنباء فقد أجرى طبيب الأسنان القياس عن طريق لف خيط تنظيف الأسنان حول لسانها ثم أخد قياس طول الخيط .

وبعد حصول الأمريكية  دوفاندر  رسميا على لقب صاحبة أكبر محيط لسان في العام، قالت دوفاندر إنها فخورة بهذا الإنجاز وبلسانها الذي وصفته بأنه “غير عادي”.

وأوضحت ساخرة: اللسان عضلة رشيقة فهي الوحيدة التي نستخدمها طوال النهار في التحدث والأكل دون أن تتعب.