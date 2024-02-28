محيط لسانها أدخلها موسوعة غينيس

دخول امرأة أمريكية تدعى جيني دوفاندر موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن حجم لسانها الغير المعتاد حيث بلغ محيطه 13 سنتيمترا وبحسب ماذكرت وكالة يو بي آي للأنباء فقد أجرى طبيب الأسنان القياس عن طريق لف خيط تنظيف الأسنان حول لسانها ثم أخد قياس طول الخيط .

وبعد حصول الأمريكية دوفاندر رسميا على لقب صاحبة أكبر محيط لسان في العام، قالت دوفاندر إنها فخورة بهذا الإنجاز وبلسانها الذي وصفته بأنه “غير عادي”.

وأوضحت ساخرة: اللسان عضلة رشيقة فهي الوحيدة التي نستخدمها طوال النهار في التحدث والأكل دون أن تتعب.