مكونات سرية موجودة في أحبار الوشم

في دراسة جديدة وجدت أن العديد من الأحبار المستخدمة في الوشم لتزيين البشرة هي عبارة عن خليط متنوع أكثر من كونه مزيجاً دقيقاً .الوشم فن يمارسه البشر منذ آلاف السنين وفي حين أن 32 % من البالغين في الولايات المتحدة لديهم وشم واحد على الأقل .

فقد قام كيلي موزمان الباحث في الكيمياء بجامعة بينجهامتون في نيويورك وزملاؤه بتحليل أكثر من 50 حبرًا للوشم من تسع علامات تجارية مختلفة مستخدمة في الولايات المتحدة، بعد أن لاحظوا أن بعض الأحبار التي استخدموها في الدراسات السابقة تحتوي على مواد غير مدرجة في القائمة.

ومن خلال اختبار الأحبار التي تصنعها الشركات العالمية والمنتجون الصغار، وجد الباحثون في تحليلهم الجديد أن 45 حبرًا من أصل 54 حبرًا قاموا بتحليلها كيميائيًا تحتوي على مواد غير موجودة على الملصق، مثل الأصباغ أو المواد المضافة غير المدرجة.

وقد أدرج بعض ملصقات الحبر أيضًا مواد مضافة لم تكن موجودة؛ ففي 36 مادة جلسرين مدرجة تم اكتشاف 29 نوعًا فقط منها في الأحبار. وقد قامت ملصقات علامة تجارية واحدة فقط بإدراج المكونات التي يحتوي عليها الحبر بدقة، وذلك وفق ما نقل موقع «ساينس إليرت» العلمي عن مجلة «Analytical Chemistry».

وفي هذا الاطار، يحتوي خمسة عشر حبرًا على البروبيلين جليكول، وهو المادة المسببة للحساسية المسببة لالتهاب الجلد التماسي، بينما تحتوي العينات الأخرى التي تم اختبارها على مواد قد تكون ضارة أو غريبة مثل المضادات الحيوية. ولم يُعرف بعد ما إذا كانت هذه تلوثات عرضية لأحبار الوشم أم أخطاء في وضع العلامات أم إضافات متعمدة، كما لم يتم الكشف عنها؛ الأمر الذي يتطلب مزيدًا من التحقيق. ولكن بالنظر إلى المدة التي تبقى فيها أحبار الوشم في الجلد، واستدعائها للخلايا المناعية، والأدلة التي تشير إلى أن كميات صغيرة من الصبغة يمكن أن تتسرب إلى العقد الليمفاوية، فإن النتائج مثيرة للقلق بما يكفي لتبرير الاهتمام.

جدير بالذكر، أن دراسة أجريت عام 2021 كشفت أن أحبار الوشم المستخدمة في الاتحاد الأوروبي أيضًا تضمنت مشكلات رئيسية تتعلق بوضع العلامات الخاطئة والإضافات غير المدرجة في نسبة مماثلة من المنتجات (حوالى 90 في المائة) مع اكتشاف شوائب معدنية أيضًا بتركيزات تتجاوز الحدود المنظمة.

وفي تعليق على هذا الأمر، قال جون سويرك كبير المؤلفين الكيميائي بجامعة بينجهامتون «نأمل أن يغتنم المصنعون هذه الفرصة لإعادة تقييم عملياتهم، وأن يغتنم الفنانون والعملاء هذه الفرصة للضغط من أجل وضع العلامات والتصنيع بشكل أفضل؛ إذ يمكن أن تسبب أحبار الوشم، وخاصة الألوان الحمراء، ردود فعل تحسسية مثل التورم والحكة والبثور بعد أشهر أوسنوات من حقنها لأول مرة. غير أنه إذا لم تكن المكونات مدرجة على ملصقات المنتج فسيكون من الصعب معرفة سبب التفاعل ومنع حدوثه مرة أخرى».

ودرس موزمان وزملاؤه الصبغات الموجودة بأحبار الوشم والمواد المستخدمة لتعليق الصبغات في المحلول، أو تعديل لزوجة الحبر أو التوتر السطحي.

واستخدم الفريق تقنيات تحليلية متعددة للتأكد من وجود مواد غير مدرجة في القائمة.

وقد أتاح التحليل الطيفي لرامان وXRF للباحثين التعرف على الأصباغ الموجودة في كل حبر بينما تم استخدام التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي ومقياس الطيف الكتلي لمعرفة ما كان موجودًا في المحاليل الحاملة؛ فكانت حدود الكشف في التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي تعني أن الباحثين ركزوا فقط على المواد الموجودة في المحلول الحامل بتركيزات عالية جدًا تصل إلى 2000 جزء في المليون (ppm) أو أكثر، ما يعني أن أي شيء بتركيزات أقل ربما لم تتم ملاحظته. من جانبها، تعتبر الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية، التي أدخلت لوائح في عام 2022 لتقييد آلاف المواد الكيميائية الخطرة الموجودة في أحبار الوشم، أن المواد قد تبلغ تركيزات منخفضة تصل إلى 2 جزء في المليون.

وخلص الباحثون في ورقتهم البحثية الى القول «على الرغم من أننا نفكر في ستة أحبار فقط لكل مصنع، إلا أن هناك سببًا معقولًا للقلق من أن مشكلات وضع العلامات من المحتمل أن تمتد إلى أحبار أخرى لم يتم أخذها في الاعتبار بهذه الدراسة».

ومع نهاية عام 2022، تحركت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أيضًا لتنظيم أحبار الوشم كجزء من توسيع سلطتها على تنظيم مستحضرات التجميل.

ويسمح هذا التغيير لإدارة الغذاء والدواء الأميركية بسحب المنتجات، إذا لزم الأمر.

وبما أن هذا النوع من التنظيم عمره أقل من عامين، فليس من المستغرب أن يجد الباحثون منتجات تحتوي على مكونات غير مدرجة في الملصقات. لكن يمكن استخدام هذه النتائج كأساس للمقارنة مع نتائج الدراسات المستقبلية، لتقييم تأثير تلك اللوائح وتحسين السلامة في نهاية المطاف.