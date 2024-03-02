الخارجية الفلسطينية: تصرفات واشنطن حيال جرائم الاحتلال لا تليق بها كدولة عظمى

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصرفات الولايات المتحدة حيال جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين لا تليق بها كدولة عظمى قادرة إن أرادت على وقف هذه الجرائم والمجازر.

ونقلت وكالة وفا عن الوزارة قولها في بيان اليوم: تتصرف الولايات المتحدة وكأنها دولة هامشية لا حول لها ولا قوة، حيال صلف وجبروت حليفتها (إسرائيل)، وخاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ونستغرب بشدة ضعف مواقف واشنطن وردود أفعالها تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون.

وأشارت الخارجية إلى أن الاحتلال وقادته يستخفون بالقرارات والمناشدات والمطالبات الدولية بوقف حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة لليوم الـ 148، مبينة أن أهالي القطاع ضحية للمجازر الجماعية بالقصف، وللمجاعة وسوء التغذية وغياب الأدوية والعلاجات اللازمة، جراء منع الاحتلال إدخال المساعدات وتدميره معظم مستشفيات القطاع وخاصة في شماله.