بمشاركة دولية هي الأكبر.. 180 شاب وشابة من سورية يشاركون بمهرجان الشباب العالمي 2024

تستضيف مدينة سوتشي الروسية أكبر المهرجانات الدولية للعام الجاري 2024 بمشاركة 180 دولة حول العالم لإنشاء منصة لبناء الروابط بين الشباب والناشطين من جميع أنحاء العالم الذين سيبنون معاً المستقبل المشترك على أساس نظام عالمي عادل يقوم على التعاون وإيجاد توازن في المصالح وليس على الهيمنة، وبهذه العناوين يعد المهرجان في حد ذاته مكانا للقاء الشباب من جميع أنحاء العالم.

وفد سورية المشارك في فعاليات المهرجان والذي يعتبر واحداً من أكبر الوفود الدولية المشاركة عبر 180 شاباً وشابة من مختلف الأعمار والاختصاصات، في جعبته الكثير لنقلها وتبادلها مع مختلف شعوب العالم حول وطنه الأم بحضاراتها وثقافاتها وتاريخها العريق إلى جانب القضايا والأفكار وتبادلٍ للآراء مع شباب العالم الحاضر في سوتشي.

يذكر أن فعاليات المهرجان تستمر على مدى أسبوع كامل وتشمل العديد من المحاضرات واللقاءات بين الشباب من مختلف البلدان والدول وبمشاركةٍ سوريّة لافتة.

#الاتحاد_الوطني_لطلبة_سورية

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