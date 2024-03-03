الحرارة حول معدلاتها وزخات مطرية متوقعة

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، وسديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية على الجزيرة وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، ومعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 65 كليومتراً بالساعة، وخاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والمرتفعات الجبلية والوسطى، ويكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في حين سجل عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية بكميات متفاوتة، أغزرها 55 مم في منطقة الدريكيش بطرطوس.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

في ريف دمشق.. الحرمون 6 مم وقطنا وعقربا 1 مم.

في القنيطرة.. حضر 14 مم والقنيطرة 3 مم.

في حمص.. الناصرة ومرمريتا والعريضة 6 مم وشين 14 وقلعة الحصن 5 وتلكلخ 7 والرستن وتلدو 12 ومدينة حمص 4.8 مم والمخرم 1.

في حماة.. الرصافة ومصياف 26 مم ووادي العيون 28 وعين حلاقيم 30 مم وربعو 10 مم ومحردة وصوران والصبورة 3 ومدينة حماة 1.5 مم والسلمية 5 مم، وفي منطقة الغاب.. شطحة 13 مم وعين الكروم 8 مم والكريم 12 مم وأفاميا 5 مم والسقيلبية 4.5 مم.

في طرطوس.. القدموس 30 مم والشيخ بدر 19 مم ومشتى الحلو 5 مم ودريكيش 55 مم وصافيتا 2 مم وحمام واصل 8.5 مم والصفصافة ومدينة وطرطوس 17.8 مم وبانياس 20 مم.

في اللاذقية.. صلنفة 6 مم وكسب 2 مم والمزيرعة والبهلولية 5 مم والحفة 8 مم والقطيلبية 47.5 مم ووادي العيون 3 ومطار اللاذقية الدولي 18.8 مم وبوقا 13 مم.

في إدلب.. جسر الشغور 5.5 مم وأرمناز 2 مم وإدلب وخان شيخون 6 مم وأبو الظهور 2.5 مم.

وغداً.. تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل، كما يستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية، ويكون سديمياً مغبراً في أغلب المناطق.