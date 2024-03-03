المقاومة الفلسطينية: استهداف الاحتلال لقوافل المساعدات تأكيد على مضيه في حرب الإبادة

أكدت المقاومة الفلسطينية أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف قوافل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة هو تأكيد وإصرار من الكيان المجرم على المضي قدماً في حرب الإبادة، والتطهير العرقي.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إن استهداف جيش الاحتلال النازي لقوافل الإغاثة وآخرها شاحنة المساعدات في مدينة دير البلح، واستشهاد عدد من أبناء شعبنا الفلسطيني وإصابة آخرين، هو تأكيد وإصرار من هذا الكيان المجرم على المضي قدماً في حرب الإبادة والتطهير العرقي، والتي أحد أركانها التجويع الممنهج وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع، وحرمان أهلنا من الحصول على أي مساعدات، في تجاهل تام للقانون الدولي الإنساني، ولمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف حرب الإبادة.

وأشارت المقاومة إلى أن استمرار الاحتلال باستهداف قوافل المساعدات والإغاثة يعبر عن مستوى غير مسبوق في الإجرام والوحشية في التاريخ المعاصر، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، بضرورة التحرك على جميع الصعد لإرغام الكيان النازي على وقف حربه الهمجية الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني وطمس قضيته.