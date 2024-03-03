المقاومة اللبنانية تستهدف منظومة المراقبة للعدو الإسرائيلي في موقع المنارة

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم العدو الإسرائيلي في موقع المنارة بالقطاع الأوسط من جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة، محققة إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏استهدف ‌‌‏مقاتلونا ظهر اليوم منظومة ‏المراقبة للعدو الإسرائيلي في موقع المنارة بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابةً مباشرةً.‏

واستهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية بصاروخ بركان في وقت سابق من اليوم العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام وحققت فيه إصابة مباشرة.