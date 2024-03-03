تنين بحري يضرب ريف طرطوس

تعرضت عدة قرى في منطقة الشيخ بدر بمحافظة طرطوس لتنين بحري مترافق مع موجة برد شديدة تسبب بتضرر عدد من الأشجار المثمرة والبيوت المحمية.

مدير الزراعة المهندس علي يونس بين أن التنين ضرب فجر اليوم قرى في منطقة الشيخ بدر وقرى بعزرائيل ووادي الملوعة تسبب بأضرار كبيرة على أشجار الزيتون واللوز والصنوبر الثمري، لافتاً إلى أن اللجان الفنية باشرت منذ الصباح بحصر الأضرار حيث تشير التقديرات الأولية إلى تضرر حوالي 150 شجرة زيتون بأضرار جزئية بنسبة 50%، وقلع 5 أشجار زيتون بشكل كامل، و4 أشجار صنوبر ثمري بنسبة 80%، وحوالي 15 شجرة لوز وغيرها.