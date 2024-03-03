صالة لتدوير العوادم ضمن الشركة العامة للخيوط القطنية باللاذقية

افتتح وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار ومحافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال صالة لتدوير العوادم ضمن الشركة العامة للخيوط القطنية في محافظة اللاذقية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 أطنان يومياً.

وأوضح مدير الشركة الدكتور هادي عثمان أنه سيتم في الصالة تدوير العوادم من قصات الأقمشة وبقايا الخيوط وإعادة تصنيعها مرة أخرى على أسس علمية صناعية، وبمواصفات مناسبة. واعتبر أن افتتاح الصالة خطوة نوعية في عمل شركات القطاع العام، مشيراً إلى إمكانية زيادة القدرة الإنتاجية إلى 15 طناً من العوادم المدورة.