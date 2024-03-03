في اليوم العالمي للسمع.. فعالية توعوية بدمشق

بمناسبة اليوم العالمي للسمع.. البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة يقيم فعالية توعوية وتعريفية بالبرنامج وأهدافه والمستفيدين منه وذلك في فندق الشام بدمشق.

وزير الصحة الدكتور حسن الغباش: البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة بدأ بـ 43 مركز مسح واليوم وصل إلى 64 مركزاً وتم إجراء الكشف لـ 11785طفلاً منذ انطلاقه في آب الماضي حتى الآن وإحالة 148 منهم لإجراء الاستقصاءات الإضافية وتم إثبات نقص السمع لدى 15 طفلاً.

يتبع …..