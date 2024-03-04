الجو غائم جزئياً خلال ساعات النهار وبارد ليلاً

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، وخاصة على المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية، ويكون بارداً ليلاً بشكل عام، محذرة من حدوث الصقيع وخاصة في المناطق الجبلية ومن تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 50 كيلومتراً في الساعة في المناطق الجنوبية والوسطى، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية.