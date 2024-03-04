العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان

جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، مستهدفاً عدداً من المناطق والقرى والبلدات في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالصواريخ بلدة عيتا الشعب ومحيطها، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل، وخاصة شبكتي الكهرباء والمياه.

كما أطلق العدو الإسرائيلي صباح اليوم رشقات رشاشة باتجاه بلدة الوزاني وبساتينها في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، إضافة إلى إطلاق النار على مسافة قريبة من مزارعين كانوا يرشون المبيدات على مزروعاتهم في محيط البلدة.

واستهدفت مدفعية العدو أطراف بلدات الناقورة والظهيرة ومروحين، في حين شهدت أجواء مدينة صيدا تحليقاً للطيران الحربي والاستطلاعي المعادي على علو منخفض، إضافة إلى استهداف أحراج وادي هونين وراميم بقصف فوسفوري ودخاني كثيف.