الفاو: الحبوب الروسية المجانية ساهمت بمكافحة الجوع في إفريقيا

أعلن مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو للعلاقات مع روسيا، أوليغ كوبياكوف، أن إمداد الحبوب الروسية المجانية لدول إفريقيا ساهم في مكافحة الجوع بالقارة.

وفي تصريح له نقلته وكالة تاس، ذكر كوبياكوف أن الإمدادات الروسية المستلمة تغطي 23% من احتياجات الصومال السنوية من القمح و 9% من احتياجات بوركينا فاسو و6% من احتياجات مالي.

وأشار إلى أن روسيا ومن خلال برنامج الأغذية العالمي قدمت خلال السنوات الخمس الماضية مساعدات إلى 30 دولة في مناطق مختلفة من العالم، وخاصة في إفريقيا بقيمة 300 مليون دولار.

وكان وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، أعلن مؤخراً استكمال تسليم 200 ألف طن من الحبوب إلى ست دول إفريقية كمساعدات مجانية وصلت إلى دول بينها بوركينا فاسو وزيمبابوي.