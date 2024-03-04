زاخاروفا: برلين ملزمة بالإجابة عن تسريبات ضباطها حول استهداف جسر القرم

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن برلين ملزمة بتقديم أجوبة عن الأسئلة التي طرحها التسريب الأخير لمحادثات ضباط الجيش الألماني بخصوص التخطيط لاستهداف جسر القرم.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة “آر تي”: إن ما تم تقديمه للمجتمع الدولي من تسريبات لحديث الضباط الألمان يفضح نية وخطط دولة عضو في الناتو للقيام بعمليات عسكرية ضد روسيا، موضحة أن المتحدثين ذكروا حرفياً خطوة بخطوة كيفية تنفيذ الهجمات الإرهابية ضد البنية التحتية المدنية، وعلاوة على ذلك كانوا يدركون بوضوح ويفهمون تماما أنهم يناقشون تدمير جسر مدني، وتحدثوا على وجه التحديد في هذا الموضوع، وحقيقة أن لجسر القرم أهمية كبيرة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا تنطلق من حقيقة أن ألمانيا ملزمة بتقديم تفسير ليس فقط من خلال القنوات الدبلوماسية، ولكن علانية وعلى المستوى السياسي الدولي الخارجي، لافتة إلى أن ردود الفعل الألمانية كما هو الحال دائماً تظهر أنهم لا يريدون تحمل المسؤولية، ويريدون تجنب الأسئلة من حيث المبدأ والمناقشة ككل.

من جانب آخر، أكدت زاخاروفا أن سبب وقف بث قناة “آر تي” الروسية، وإغلاق صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي، ومنع فيديوهاتها في دول حلف الناتو تهدف إلى منع نقلها الحقيقة للجمهور الغربي.