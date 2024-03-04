لافروف: موقف السياسيين الألمان من تسريبات ضباطهم يظهر نواياهم العدائية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن رد فعل السياسيين الألمان الذين يشعرون بالقلق حول تسريب محادثات بين ضباط الجيش الألماني بخصوص الهجوم على جسر القرم، وليس بشأن محتوى المحادثات نفسها، ينبئ بالكثير حول حقيقة نواياهم العدائية تجاه روسيا.

وقال لافروف في جلسة بعنوان (روسيا ودورها في تشكيل عالم متعدد الأقطاب) خلال مهرجان الشباب العالمي في سوتشي الروسية: إن “رد فعل السياسيين الألمان مثير للاهتمام، حيث يشعر بعضهم بالقلق من وجود ثغرة في الشبكات التي تضمن أمن سرية المحادثات، أي إن حقيقة إعداد الأسلحة الألمانية والخبراء الألمان الذين يستخدمون هذه الأسلحة لتنفيذ الهجمات على روسيا بما في ذلك جسر القرم ومستودعات الذخيرة، كما يناقشون فيما بينهم، ذلك لا يثير الدهشة لديهم”، معتبراً أن هذا ينبئ بالكثير بخصوص مواقفهم.

ولفت لافروف إلى أن موسكو وجهت دعوة لسفراء دول الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات قبل الانتخابات الرئاسية الروسية، لكنهم ألغوا الاجتماع قبل انعقاده ما يدل على نيتهم المبيتة تجاه هذه الانتخابات.