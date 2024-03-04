ميدفيديف: أمريكا تشن حرباً شاملة ضد روسيا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن بلاده تؤدي مهمة خاصة ومصيرية في العالم، مشيراً إلى أن هذه المهمة ستنجز مهما كانت العقبات.

وقال ميدفيديف في تصريح اليوم: إن تحقيق أمن البلاد طويل الأمد لا يمكن أن يتم إلا من خلال ضمان الاستقرار خارج حدود الدولة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن حدود روسيا الإستراتيجية تتخطى حدودها الجغرافية.

وأضاف ميدفيديف: إن إجراءات بلاده كانت فعالة ضد سياسات الروسوفوبيا التي يسعى الغرب لترسيخها، مشدداً على أن أوراسيا الكبرى تحتاج إلى الاستقرار، وأنه لا مصلحة لأحد بالصراعات في هذه المنطقة.

وبين ميدفيديف أنه لو لم تسقط أوكرانيا في مصيدة أمريكا لمحاربة روسيا لكانت الأمور مختلفة، مؤكداً أن أمريكا نفسها تشن حرباً شاملة ضد روسيا بأسلحتها وبمشاركة قواتها الخاصة ومستشاريها.

وكشف ميدفيديف أن الغرب حول الصراع في أوكرانيا إلى مواجهة بين حضارتين، موضحاً أن روسيا لا تسعى لتوسيع حدودها وإنما ضمان أمنها واستقرارها.