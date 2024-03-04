30534 شهيداً منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 13 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 124 شهيداً و210 جرحى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 150 على القطاع ارتفع إلى 30534 شهيداً و71920 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأوضحت الوزارة أن اعتداءات الاحتلال على القطاع الصحي أسفرت منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي عن استشهاد 364 من الكوادر الصحية واعتقال 369، إضافة إلى تدمير 155 مؤسسة صحية، وإخراج 32 مستشفى، و53 مركزاً صحياً، و126 سيارة إسعاف من الخدمة.

وبينت الوزارة أن قوات الاحتلال دمرت البنى التحتية لمستشفيات مدينة خان يونس جنوب القطاع ومستشفيات شمال غزة، لافتة إلى أن الوضع الصحي كارثي للغاية ولا يمكن وصفه، ويزداد سوءاً وانهياراً نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال تعمد إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف ساهمت في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، حيث تم تسجيل مليون إصابة بالأمراض المعدية التي لا تتوفر الإمكانيات الطبية اللازمة لعلاجها.

وحذرت الوزارة من أن الفلسطينيين في شمال غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعة، وعدم توفر الطعام وشح مياه الشرب، مطالبة الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمؤسسات والطواقم الصحية، وتوفير أسباب النجاة لأهالي القطاع لمنع الكارثة الإنسانية.