الثلاثاء, مارس 5, 2024
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الخامنئي: الشعب الإيراني أدى واجبه الحضاري في الانتخابات الأخيرة

azez

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن الشعب الإيراني أدى واجبه الاجتماعي والحضاري بمشاركته في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة.

وقال الخامنئي في كلمة له اليوم: إنه “منذ نحو عام يحاول أعداء إيران ثني الشعب الإيراني عن التصويت وإخراج الانتخابات عن مسارها، ولكن هذا الشعب بمشاركته في الانتخابات وحضوره في مراكز الاقتراع قام بخطوة كبيرة وملحمية أمام دعاية الأعداء”.

وأعرب الخامنئي عن تقديره لما أظهره الشعب الإيراني من حماسة للمشاركة في هذه الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.