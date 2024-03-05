الدفاع الروسية: الجيش الروسي يواصل تقدمه على محاور القتال في أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الجيش الروسي يواصل تقدمه على مختلف المحاور، ويعزز مواقعه في جبهات القتال في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن شويغو قوله خلال مشاركة عبر الهاتف في مؤتمر قيادة القوات المسلحة الروسية: “بعد هروب المسلحين الأوكرانيين من مركز دفاع أفدييفكا، لم تسمح لهم القوات الروسية بالحصول على موطئ قدم على خط بتروفسكوي لاستوكينو سيفيرنوي وتواصل دفعهم في الاتجاه الغربي”، مضيفاً: “يظهر أفرادنا العسكريون الشجاعة والإقدام والبطولة، وينجحون في حل المهام الموكلة إليهم”.

وقال شويغو: “سنواصل تحسين تكوين القوات المسلحة وهياكلها بما يتناسب مع التهديدات الناشئة للأمن العسكري الروسي”، مشيراً إلى أن “التقسيم العسكري الإداري الجديد سيزيد بشكل كبير من كفاءة القيادة والسيطرة في القوات الروسية”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الـ 17 من شباط الماضي أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة قوات مجموعة المركز الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا بعد معارك انسحبت على إثرها القوات الأوكرانية من المدينة.