القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في بغداد ونينوى

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على ثلاثة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظتي بغداد ونينوى.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان لها نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع” أنه بعمليات منفصلة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة تمكنت القوات العراقية من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي، وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء أبو غريب ومدينة الموصل وناحية حمام العليل”.

وألقت القوات العراقية أول أمس القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” جنوب العاصمة بغداد.