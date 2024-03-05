مسؤول إيراني: مباحثات لإنشاء منطقة حرة ثلاثية بين إيران وسورية والعراق

أعلن مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران حجة الله عبد المالكي أنه يتم التباحث مع 21 دولة لإنشاء منطقة حرة مشتركة، حيث تم التوصل إلى اتفاق مع خمس دول من بينها سورية والعراق.

وفي إشارة إلى موضوع المنطقة الحرة المشتركة قال عبد المالكي لوكالة إرنا الإيرانية: إن “إيران تسعى إلى إنشاء منطقة حرة مشتركة مع الدول الأخرى، لكنها حالياً تسعى إلى إنشاء منطقة حرة مشتركة ثلاثية بالتفاوض مع سورية والعراق”، مؤكداً أن القفزة الاستثمارية تتم من خلال إنشاء هذه المنطقة وهي قيد المتابعة ضمن قضية تطوير الاقتصاد الدولي.

وأشار عبد المالكي إلى أنه تم التوصل حتى الآن إلى مرحلة توقيع وثيقة مع خمس دول، وهي إما على شكل مذكرة تفاهم، أو ضمن نص موافقات اللجنة المشتركة موضحاً أن المحادثات أجريت مع العراق وسورية من أجل إنشاء المنطقة، حيث أبدت الأطراف المتفاوضة موافقتها وحالياً بانتظار اجتماع ثلاثي بهذا الشأن.

وبين عبد المالكي أن إنشاء منطقة حرة مشتركة سيعود بالنفع على الدول الثلاث، وسيجعل وصول إيران إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط سهلاً للغاية.