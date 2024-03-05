وزير الدفاع الألماني يقر بحقيقة التسجيل الصوتي للضباط الألمان حول استهداف القرم

أقر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم بحقيقة التسجيل الصوتي المسرب لضباط ألمان حول استهداف جسر القرم، زاعماً أن “خطأً فردياً” أدى إلى تسريب التسجيل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيستوريوس قوله خلال مؤتمر صحفي: إنه “حصل خطأ جسيم هنا وما كان ينبغي أن يحدث”، مضيفاً: إنَّ “النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن أنظمة الاتصالات التابعة للجيش الألماني لم ولن تتعرّض للخطر”على حد تعبيره.

وتابع: “إن السبب وراء إمكانية تسجيل المكالمة الهاتفية يرجع إلى خطأ فردي من أحد المشاركين في معرض سنغافورة الجوي والذي انضمّ إلى اجتماع عبر اتصال غير مصرّح به”.

وكشفت روسيا عن تسجيل صوتي مدته 38 دقيقة يتضمّن محادثات جرت بين ضباط ألمان، وهم يبحثون في الـ 19 من شباط الماضي قصف شبه جزيرة القرم.

وتضمن التسجيل المتداول أحاديث عن احتمال استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية الصنع من طراز توروس وتأثيرها المحتمل، وأخرى عن توجيه الصواريخ نحو أهداف مثل جسر رئيسي فوق مضيق كيرتش الذي يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم،إضافة إلى استخدام الصواريخ التي قدمتها كل من فرنسا وبريطانيا لكييف مع إبعاد الشبهة عن برلين في ذلك.