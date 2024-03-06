الجو غائم جزئياً.. وأمطار فوق المناطق الساحلية

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وفي نشرتها، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، وخاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية في منطقة الجزيرة، بينما تكون غربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق، معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 70 كيلومتراً في الساعة أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.